Ничего себе формы

Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, похвасталась роскошными формами в крохотном боди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует дома, сидя на полу в крохотном красном боди, из которого буквально вываливаются внушительных размеров прелести звезды. Дополняли образ знаменитости красивый макияж, кольца и кулон на шее.

Уточним, что снимок Омович никак не подписала, а ее поклонники не могли восхититься идеальными изгибами кумира, ведь кадр девушка выбросила у себя в Сторис.

До этого сообщалось, что известная модель Алена Омович, которую прозвали украинской Кардашьян, показала смелый образ.

На фото красотка позирует в одной майке, больше на ней ничего не было видно. Алена смотрела прямо в камеру, а образ дополнила ярким макияжем. Можно легко заметить, что Омович решила не надевать бюстгальтер под майку, благодаря чему фото вышло довольно сочным.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Очень красивый мейк)))", "10 офигенная", "Кто сказал, что портреты не заходят", "Огненная", "куколка", "ну чертовски хороша", "бомбезная", "мечта любого мужика".

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