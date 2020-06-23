Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, похвасталась роскошными формами в крохотном боди
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, модель позирует дома, сидя на полу в крохотном красном боди, из которого буквально вываливаются внушительных размеров прелести звезды. Дополняли образ знаменитости красивый макияж, кольца и кулон на шее.
Уточним, что снимок Омович никак не подписала, а ее поклонники не могли восхититься идеальными изгибами кумира, ведь кадр девушка выбросила у себя в Сторис.
ПриватБанк блокирует популярные услуги, украинцев предупредили о новом ударе: "Ждите смс о..."
У Аллы Пугачевой отбирают ребенка, детали скандала: "Сами виноваты ‒ был срыв"
Приодетый Тарзан показал, на кого променял Наташу Королеву: новое фото облетело сеть
Украинка с 13-м размером еле втиснула необъятную красоту в кожаный купальник: "Вот это да!"
До этого сообщалось, что известная модель Алена Омович, которую прозвали украинской Кардашьян, показала смелый образ.
На фото красотка позирует в одной майке, больше на ней ничего не было видно. Алена смотрела прямо в камеру, а образ дополнила ярким макияжем. Можно легко заметить, что Омович решила не надевать бюстгальтер под майку, благодаря чему фото вышло довольно сочным.
Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
"Очень красивый мейк)))", "10 офигенная", "Кто сказал, что портреты не заходят", "Огненная", "куколка", "ну чертовски хороша", "бомбезная", "мечта любого мужика".
Напомним, украинская Кардашьян в крохотном топе едва удержала внушительных «близняшек»
Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян в мини-бикини прижалась к жаркой подружке
А еще Politeka писала, что бесстыжая украинская Кардашьян в узеньком боди засветила лишнее