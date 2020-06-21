Известная украинская модель Алена Омович покрасовалась формами в соблазнительных купальниках

Популярная инста-дива, прославившаяся в сети как «украинская Кардашьян», поделилась новым роликом в своем Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

На кадрах Омович примеряет на себя разные купальники и красуется ими в зеркале. Среди показанных ею моделей был черный купальник с декором в виде сетчатых вставок и завязок на трусах, цельный красный купальник, больше напоминающий корсет, белый комплект с соблазнительными прозрачными вставками и еще один красный купальник – на этот раз раздельный.

В каждом наряде модель соблазнительно крутилась перед зеркалом, выгибая спину и демонстрируя фигуру с разных ракурсов. Купальники идеально подчеркивали ее пышные формы.

Поклонники Омович активно выбирают лучший из показанных ею купальников.

«Искривление позвоночника? Зачем выгибаться как черви из людей в чёрном?», «Алён самое лучшее, это в красном», «С твоей внешностью - даже мешок из-под картошки за**ись будет смотреться», «Почему так красиво? Восхищаюсь вами», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Омович похвасталась фигурой прямо под дождем.

Девушка решила показать свои формы во всей красе прямо во время дождя. Чтобы восхитить поклонников, многого не потребовалось - лишь сверкнуть образом в модном спортивном костюме, под которым нет белья.

На новом кадре Алена с мокрыми волосами с легкостью позировала под дождем в тесном спортивном топе и лосинах такого же оттенка. Чтобы подчеркнуть свои формы, модель соблазнительно выгнулась, призывно смотря в объектив.

Напомним, украинская Кардашьян выставила самый сок в цепях и мини-шортах.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян потрясла влажными "булочками" прямо под дождем.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян задрала мини-юбку, засветив свое сокровище.