Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала обновленное тело и рассказала о проблемах

На фото Алена позирует в черном топе, который был скреплен специальной лентой, которая фиксировала пышный бюст. Омович лежала на диване и показывала, как она изменилась после операции. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я СДЕЛАЛА БОЛЬШЕ ГРУДЬ. Многие уже догадались, увидев выглядывающий из под одежды послеоперационный топ. ДА! Но это была плановая операция! Постараюсь объяснить...Кто против этих движений даже не читайте, листайте дальше! Только злится будете", - написала Омович.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я никогда не думала что есть девушки с такой же ситуацией как у меня О_О", "А как ваша спина реагирует? Я очень долго привыкала, и мне кажется до сих пор есть дискомфорт в спине", "Очень красивая", "Какая же красивая".

Ранее мы сообщали, что модель Алена Омович похвасталась роскошными формами в миниатюрном белье.

«Было бы забавно если бы у меня была такая тату?😂 Там в сторис рассказываю об акции …🔥Успейте поучаствовать 🙌🏻 P.S. С любителей Симпсонов по лайку на фото😅💔», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Омович позирует в крохотном белье, изогнувшись просто до неприличия.

Напомним, соблазнительная украинская Кардашьян выставила самый сок в миниатюрном топе

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян не удержала мини-платье на ветру и показала интимные места

Также Politeka сообщала, что соблазнительная украинская Кардашьян показала сочные формы во всех ракурсах



