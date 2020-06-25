34-річна американська фітнес-модель Ана Чері запаморочила голову спокусливими формами

Як передає Politeka.net, зірка Інстаграма опублікувала свіже фото в своєму мікрблозі, на якому постала в купальнику леопардового забарвлення з ефектними вирізами в районі розкішного бюсту.

Дівчина любить епатувати публіку відвертими образами, цей раз не став винятком. Красуня ефектно сіла на краю крісла, злегка розставивши ноги і доторкнувшись руками до волосся. Ана кокетливо подивилася в камеру, без тіні збентеження демонструючи пишні принади.

"Доброго ранку! Добре проведіть цей день!! # 25 Fashionnovapartner", - побажала в підписі модель.

Шанувальники відгукнулися в коментарях компліментами:

"Ангел фітнесу 😍"

"Абсолютно красива і божественна 🥰"

"Виглядаєш чудово, як завжди💕"

"Рррр стиль 🐯"

"Доброго ранку, красуня, боже мій, ти така солодка!😍❤️"

"Убивчий образ😍😍"

"Яка жінка 🤔❤️❤️"

Раніше ми повідомляли, Чері полонила зухвалим виглядом в джинсових шортиках, які безцеремонно розстебнула прямо перед камерою. Більше того, зірка нагнулася так, що її "безкраї озера" ледь не вийшли з "берегів". Примітно, що безсоромна Ана засвітила напівпрозорі трусики і навіть не почервоніла.

"Хорошого тижня", "Чудова", "Красива жінка, моя люба", "Я хочу бути твоїм чоловіком, крихітко", "Ох, вони ще й прозорі", - коментували в мережі.

Також ми писали, на одному з фото спекотна Чері повернулася до камери спиною, засвітивши апетитні "булочки". З одягу на ній були чорне бікіні і бандана. Зірка кинула зухвалий погляд через плече.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешенками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулась до непристойності: «Прикрий зараз же!».

Також Politeka повідомляла, что розкішна Ана Чері показала, чим приваблює чоловіків: "Від напруги корсет тріщить".