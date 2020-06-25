34-летняя американская фитнес-модель Ана Чери вскружила голову соблазнительными формами

Как передает Politeka.net, звезда Инстаграма опубликовала свежее фото в своем микроблоге, на котором предстала в купальнике леопардовой расцветки с эффектными вырезами в районе роскошного бюста.

Девушка любит эпатировать публику откровенными образами, этот раз не стал исключением. Красотка эффектно уселась на краю кресла, слега расставив ноги и дотронувшись руками к волосам. Ана кокетливо посмотрела в камеру, без тени смущения демонстрируя пышные прелести.

"Доброе утро! Хорошо проведите этот день!! # 25 Fashionnovapartner", - пожелала в подписи модель.

Поклонники откликнулись в комментариях комплиментами:

"Ангел фитнеса 😍"

"Абсолютно красивая и божественная 🥰"

"Выглядишь великолепно, как всегда💕"

"Рррр стиль 🐯"

"Доброе утро, красотка, боже мой, ты такая сладкая!😍❤️"

"Убийственный образ😍😍"

"Какая женщина 🤔❤️❤️"

Ранее мы сообщали, Чери пленила дерзким видом в джинсовых шортиках, которые бесцеремонно расстегнула прямо перед камерой. Более того, звезда нагнулась так, что ее "бескрайние озера" едва не вышли из "берегов". Примечательно, что бесстыжая Ана засветила полупрозрачные трусики и даже не покраснела.

"Хорошей недели", "Замечательная", "Красивая женщина, моя дорогая", "Я хочу быть твоим мужчиной, детка", "Ох, они еще и прозрачные", - комментировали в сети.

Также мы писали, на одном из фото знойная Чери повернулась к камере спиной, засветив аппетитные "булочки". Из одежды на ней были черное бикини и бандана. Звезда кинула дерзкий взгляд через плечо.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит".