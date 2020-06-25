Новини про розлучення 32-річної російської актриси Христини Асмус з 39-річним коміком Гаріком Харламовим як окропом обдали їх шанувальників
Актриса поставила крапку в скандалі, остаточно підтвердивши, що розлучається з чоловіком. Про це Христина повідомила в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.
Зірка зазначила, що рішення про розлучення було її.
"У шоу Comment Out участі ми не брали. Анатолій Кучерена мої інтереси не представляє. За словами його компанії коментар в інтернеті - фейк. Рішення про розлучення моє. Думки почалися задовго до написання роману «Текст». Все-таки над відносинами потрібно працювати обом. Інтерв'ю я не даю. Нікому. І вже тим більше ніколи не дам за гроші. Можете перестати, будь ласка, дзвонити? Телефон розряджається )))) Дякую. Всім гарного вечора! 💋✨ Пи си: розмір взуття 36. Ракурс - негідник", - повідомила актриса, супроводивши нищівний пост яскравим фото.
Дівчина сидить на сходинках в сірому костюмі, білому топі і такого ж кольору кросівках. Асмус з легкою усмішкою відвернула обличчя від камери.
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Раніше з'явилася інформація, ніби розставання - фейк. Зокрема, ведучий YouTube-шоу Comment Out Володимир Марконі заявив, що пара нібито брала участь у програмі і одним із завдань-"покарань" було оголошення про розлучення.
Користувачі активно обговорюють пост Христини та її шлюб з Харламовим:
"Так налетіли стерв'ятники)))в цьому можливо мінус популярності) по всій Росії люди розлучаються!і тільки розлучення відомих людей викликають такий ажіотаж!"
"найголовніше питання: кому залишиться новий будинок?🙈😂"
"Ви неймовірна красуня!!!😍❤️"
"Терпіння і витримки 😉"
"Непара! Треба було раніше думати за кого виходиш!"
"Христина, все буде добре. Хоч і прикро від таких новин"
"Ех Асмус"
"Хто-небудь зателефонуйте пожежникам, тому що цей пост🔥"
Нагадаємо, скандальна Асмус приміряла форму, змусивши чоловіків пускати слину.
Також Politeka повідомляла, що Асмус у відвертій позі розвалилася на сходах і здивувала визнанням.