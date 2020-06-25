Новини про розлучення 32-річної російської актриси Христини Асмус з 39-річним коміком Гаріком Харламовим як окропом обдали їх шанувальників

Актриса поставила крапку в скандалі, остаточно підтвердивши, що розлучається з чоловіком. Про це Христина повідомила в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

Зірка зазначила, що рішення про розлучення було її.

"У шоу Comment Out участі ми не брали. Анатолій Кучерена мої інтереси не представляє. За словами його компанії коментар в інтернеті - фейк. Рішення про розлучення моє. Думки почалися задовго до написання роману «Текст». Все-таки над відносинами потрібно працювати обом. Інтерв'ю я не даю. Нікому. І вже тим більше ніколи не дам за гроші. Можете перестати, будь ласка, дзвонити? Телефон розряджається )))) Дякую. Всім гарного вечора! 💋✨ Пи си: розмір взуття 36. Ракурс - негідник", - повідомила актриса, супроводивши нищівний пост яскравим фото.

Дівчина сидить на сходинках в сірому костюмі, білому топі і такого ж кольору кросівках. Асмус з легкою усмішкою відвернула обличчя від камери.

Раніше з'явилася інформація, ніби розставання - фейк. Зокрема, ведучий YouTube-шоу Comment Out Володимир Марконі заявив, що пара нібито брала участь у програмі і одним із завдань-"покарань" було оголошення про розлучення.

Користувачі активно обговорюють пост Христини та її шлюб з Харламовим:

"Так налетіли стерв'ятники)))в цьому можливо мінус популярності) по всій Росії люди розлучаються!і тільки розлучення відомих людей викликають такий ажіотаж!"

"найголовніше питання: кому залишиться новий будинок?🙈😂"

"Ви неймовірна красуня!!!😍❤️"

"Терпіння і витримки 😉"

"Непара! Треба було раніше думати за кого виходиш!"

"Христина, все буде добре. Хоч і прикро від таких новин"

"Ех Асмус"

"Хто-небудь зателефонуйте пожежникам, тому що цей пост🔥"

Нагадаємо, скандальна Асмус приміряла форму, змусивши чоловіків пускати слину.

Також Politeka повідомляла, що Асмус у відвертій позі розвалилася на сходах і здивувала визнанням.