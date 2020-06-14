Российская актриса Кристина Асмус порадовала поклонников роскошными изгибами, развалившись в откровенной позе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Скажите, а вы следите в инстаграм за блогерами? 🤳🏻🗯 Не за музыкантами, журналистами, спортсменами, телеведущими и жёнами артистов, которые свои блоги ведут 📲, а именно за людьми, для которых это основное занятие и источник дохода, и о существовании которых вы узнали тут? 🤔 Я просто как-то увидела пост с названием «самые топовые блогеры» 🤟🏻 Зашла к некоторым на страницу и офигела - они реально топовые)))) И подписчиков по 7-8 миллионов, и лайков/комментов прям явно живые 💕 Но я их не знаю 🙈 Знаю Галич, Ивлееву, Даву, про молодых олдскулов типа Марьяны Ро и Саши Спилберг слышала. И фффффсё, мои познания в блогерстве заканчиваются 🤷🏼‍♀️», - сказала она.

Асмус также утверждает, что бывает смотрит другие страницы популярных блогеров, но, как правило, не лайкает их.

Бывает увижу кого-то в рекомендованных 🔍 Захожу, а там суперпопулярная счастливая мамочка двух ангелочков или фитоняшка. Но даже если страница классная, у меня нет желания подписаться. Ну, максимум посмотрю фотки, позавидую 😁, да и все. Я, наверное, никогда не подписывалась на того, кого не знаю. Не в смысле лично. А не знаю чем человек занимается. Ну, пару страниц интересных было про путешествия, фотографии, юмор, кино или познавательные», - подчеркнула она.

Напомним, что бесстыжая Асмус подразнила аппетитными прелестями, бывший Собчак не сдержался: «Гарик последний в очереди».

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