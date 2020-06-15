Российская актриса Кристина Асмус удивила поклонников новым образом

У себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором была в форме, передает Politeka.net. Оказалось, что Кристина примеряла форму для новой роли. Стоит отметить, что актрисе очень красиво в форме. Особенно на фото выделились ее голубые глаза.

«Дождалииииись! Сегодня у нас премьера! Одна из самых любимых и важных ролей! Проект, который объединил талантливых и фанатично любящих своё дело людей. Проект, в котором я в очередной раз убедилась, что далеко не всё зависит от бюджета. Проект, в котором у меня была самая адская смена в жизни», - рассказала Асмус о новом сериале «Герой по вызову», в котором она снялась.

За полчаса пост актрисы собрал почти 13 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Блииин, как же я ждал этого дня», «Поклонская сейчас напряглась», «Сегодня обязательно посмотрю, напишу отзыв», «Кристина, вы такая нежная, красивая», «какие глазки», «Вам надо Поклонскую сыграть», «Если бы наши правоохранители выглядели так», «Крис ну ты бомба просто, иди в полицию служить))», «принцесса», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус похвасталась стройными ножками в платье, которое еле-еле прикрыло ее пятую точку.

Напомним, что Асмус в вульгарном мини и на высоких каблучищах выдала интимный секрет: "Звучит как вызов!".

Как сообщала Politeka, "нажравшийся" Харламов напугал внешним видом, красноречивый кадр.

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