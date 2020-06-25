38-річна українська балерина Катерина Кухар, зірка шоу "Танці з зірками", потрясла сильним фото

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в сукні, що ідеально підкреслила її талію, круті стегна і чудову зону декольте.

Катерина прийняла впевнену і одночасно граціозну позу, трохи випнувши "м'яке місце" і піднявши руку вгору. При цьому дівчина підняла голову і, здається, ніби застигла в "польоті" танцю.

"Іноді в житті не все так, як здається на перший погляд. І дефіцит левів в нашій країні, ще не привід водитися з шакалами", - красномовно підписала знімок Кухар.

Користувачі засипали балерину компліментами, подякувавши за життєствердні слова.

"Супер! 😍"

"🔥 Так, леви в дефіциті😂"

"Звучить красиво!"

"Неймовірна❤😱"

"Ой, ну як гарно сказала! Ну просто жінка - цитата! ❤🔥"

"Моя Левиця❤️❤️❤️"

"Дуже граціозне й витончене фото"

Раніше ми повідомляли, Кухар в коротенькій світлій сукні позувала поруч з кущами троянд, не стримуючи емоцій від такої краси. На задньому фоні, до речі, виднілося море.

«Ходімо в сад, я покажу Вас трояндам…», - підписала фото зірка.

«Неймовірна», «красуня», «боже, яка краса», «обожнюю тебе! Нереальна», «бомбезний вигляд! І ти крута!», - коментували користувачі.

Крім того, ми писали, що балерина здивувала повітряним шпагатом в червоному платті. Катерина стояла на носочках, піднявши ногу, якомога вище. Судячи з її серйозного виразу обличчя, знаменитість досягла бажаного. Кадр вийшов ефектним і барвистим.

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