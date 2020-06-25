Модель, колишній ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret" і екс-гьорлфренд актора Леонардо Ді Капріо, Тоні Гаррн, блиснула пружним тілом в спортивному купальнику

Красуня, яка зустрічалася з відомим артистом рік, вразила красою свого тіла, пише Politeka.net.

На фото знаменитість позувала на пляжі. На першому кадрі Тоні зняли крупним планом. Сонце красиво освітлювало обличчя. Модель підняла підборіддя, блиснувши тонкою шиєю.

На вушку знаменитості блищало кілька сережок. Волосся моделі було вологими і акуратно укладеним. На повіках можна помітити темні тіні. Тоні прочинила губи, направивши погляд перед собою.

На іншому фото Тоні постала у всій красі. Ліфчик обтягнув невеликі груди, але найбільше привертала увагу струнка талія і пружний живіт.

Зірка витягнулася на перекладині, тому силует здавався ще стрункішим, ніж є насправді.

Красивої форми стегна також виглядають на фото просто чудово.

За дві години пост зібрав понад 7000 лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі були вражені красою моделі і написали багато приємних повідомлень в її бік.

"Лео буде не в собі від усвідомлення того, кого він втратив", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Тоні Гаррн була у чорному облягаючому платті з глибоким декольте і золотими гудзиками на рукавах.

Наряд обтягнув красиву фігуру знаменитості, підкресливши не лише невеликі груди, але і тонку талію. На таку модель хочеться постійно дивитися і захоплюватися.

Раніше повідомлялося, що Тоні Гаррн почала свою кар'єру в 15 років і досі залишається однією з найбільш затребуваних моделей. Параметри зірки: зріст - 183 см, груди - 86 см, талія - 60 см, стегна - 89 див.

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