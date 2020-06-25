42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова блиснула фігурою на пляжі в Сочі
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в довгому легкому платті чорного кольору з напівпрозорими вставками.
Анфіса підфарбувала губи червоною помадою, зібрала волосся і сховала їх під кепку, а також одягла великі сонцезахисні окуляри. Зірка покрутилася на доріжці, щасливо посміхаючись в камеру. Примітно, що на задньому фоні можна побачити лежаки під парасольками, а також інших відпочиваючих, однак вся увага на дивного чоловіка в чорному, який з цікавістю спостерігав за Анфісою.
"Сьогодні ми дісталися до розкішного beach club. Тут дрібне тепле море, білі парасольки і лежаки, коктейлі, суші та інші цікавинки. Комфорт зашкалює! Мені навіть здалося що ми в Майамі, а не в Сочі!", - підписала кадри Чехова.
Користувачі кинулися обговорювати побачене. Одним не давав спокою загадковий чоловік, а інші зазначили, що ведуча помітно розповніла за час карантину.
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"Чоловік позаду Вас))) не зводить очей 😂"
"Чоловік ззаду явно зацікавлений 😁🤩"
"Ви в купальнику виглядаєте краще, ніж в цьому платті😋"
"Ти так і не змогла припинити жерти🙈"
"Ех, заздрю 😊👍"
"Ви шикарні!"
"Красуня 🌹"
"Вам дуже добре,Анфіса,коли ви набираєте кілька кг. Відмінно виглядаєте👏"
"Яке шикарне плаття ❤️ вишукане і карколомне❤️"
Раніше ми повідомляли, Чехова влаштувала фотосесію поруч з дивовижною рослиною з великими рожевими квітами. Красуня з'явилася в тому ж платті, що і на фото вище.
«Дивлячись на фото, відчуття, що я на Гаваях🏝🌞 А ви, якщо б не знали, що я в Сочі, на яку країну, по фотографії подумали б?», - запитала фанатів зірка.
Нагадаємо, Анфіса Чехова сміливо позбулася білизни і вляглася на підлогу заради пікантних кадрів
Також Politeka писала, що Чехова безсовісно блиснула апетитним силуетом в тонкій піжамі
А ще Politeka повідомляла, що Анфіса Чехова несподівано показала свого головного чоловіка, особисті кадри