Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова похвасталась роскошным телом на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Глядя на фото, ощущение, что я на Гавайях🏝🌞 А вы, если бы не знали, что я в Сочи, на какую страну, по фотографии подумали бы?» — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Чехова позирует в пикантном платье, которое подчеркивает ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Красота и грация», «красотка», «Анфиса, вы потрясающе выглядите. Вдохновляете задуматься о своём гардеробе и мелочах в аксессуарах....спасибо», «красотулька», «вот это называется отдых, я понимаю», - пишут они.

Как сообщалось ранее, знаменитая российская телеведущая Анфиса Чехова сверкнула безупречным внешним видом и произвела фурор.

«Мое лицо полностью отражает мои мысли. О чём я думаю?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Чехова позирует в блестящем макияже и синем платье, демонстрируя безупречный внешний вид. Ее поклонники бросились наперегонки, угадывая мысли кумира.

«Бомба!», «Очень очень красивая губы», «А не послать ли всех.... Пожалуй, не время сейчас...», «Ой, у меня такие же сережки», «О любви», «о принце», «мысли о прекрасном», - пишут они.

Напомним, Анфиса Чехова смело избавилась от белья и улеглась на пол ради пикантных кадров

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