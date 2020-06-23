Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова похвасталась роскошным телом на отдыхе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Глядя на фото, ощущение, что я на Гавайях🏝🌞 А вы, если бы не знали, что я в Сочи, на какую страну, по фотографии подумали бы?» — говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных снимках Чехова позирует в пикантном платье, которое подчеркивает ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Красота и грация», «красотка», «Анфиса, вы потрясающе выглядите. Вдохновляете задуматься о своём гардеробе и мелочах в аксессуарах....спасибо», «красотулька», «вот это называется отдых, я понимаю», - пишут они.
Как сообщалось ранее, знаменитая российская телеведущая Анфиса Чехова сверкнула безупречным внешним видом и произвела фурор.
«Мое лицо полностью отражает мои мысли. О чём я думаю?» - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимках Чехова позирует в блестящем макияже и синем платье, демонстрируя безупречный внешний вид. Ее поклонники бросились наперегонки, угадывая мысли кумира.
«Бомба!», «Очень очень красивая губы», «А не послать ли всех.... Пожалуй, не время сейчас...», «Ой, у меня такие же сережки», «О любви», «о принце», «мысли о прекрасном», - пишут они.
Напомним, Анфиса Чехова смело избавилась от белья и улеглась на пол ради пикантных кадров
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