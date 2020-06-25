35-річний український телеведучий Володимир Остапчук порадував шанувальників

Як передає Politeka.net, зірка опублікував свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав разом з коханою Христиною Гірняк. Нагадаємо, Володимир після важкого розлучення кинувся у вир нових стосунків і тепер охоче демонструє свою любов в соцмережі.

Ведучий з пасією постали в затишних худі з кумедними написами, його "фірмовими" хештегами. Детальніше про "поповнення" списку хештегів зірка розповів в підписі до кадрів:

"У легендарного хештег #подбухиваю поповнення🥳 Для нього: #подбешиваю

#алкозож.

Для неї: #домапоговорим #часикитотикают #подбешиваю #вамнадовыирожайте

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А які ще хештеги доповнили б колекцію?😉 🔥 Пиши свій варіант та автори найбільш креативних отримають худі".

На одному з опублікованих фото парочка продемонструвала нібито "сварку", після якої, очевидно, відбулося зворушливе примирення.

"Викладайте більше фото з дітками. Вони у вас красунчики"; "Ви чекаєте дитину ?:)", - встигли прокоментувати фанати.

Раніше ми повідомляли, Остапчук розчулив публіку кадрами з дітьми в День батька. Володимир "віддався" в руки сина і дочки, які робили з ним все, що заманеться. Тому ведучий опинився весь в шпильках і з намистом на шиї.

"Папа, це коли ти для дітей і принц і принцеса одночасно 😜", - підписав кадри Остапчук.

"Професія обрана - стилісти 🤗"; "Тато красень )"; "Це суперрр, це чудово! 🔥"; "Це так мило з боку 😂💞 головне, що папа дозволяє дітям бути дітьми) потім буде що згадати 😉", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".

Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".