Просто зводить з розуму

Відома співачка Даша Астаф'єва показала ефектні кадри, на яких постала в оточенні спокусливих подруг

Як повідомляє Politeka.net, вновой фотосесії артистка з'явилася в дуже пікантному елегантному образі. Знімками вона поділилася на своїй Instagram-сторінці. (Щоб подивитися - проскрольте вниз)

Володарка апетитних форм, модель і співачка Дар'я Астаф'єва часто балує своїх шанувальників пікантними фото - дівчина нерідко знімається навіть повністю голою.

Для зйомки Астаф'єва вибрала чорний комбінезон зі вставкою, що оголює груди, і незвичайним верхи вироби виконаному з ланцюгів. Вони також прикрашають корсет наряду і звисають до лінії колін.

Образ Астаф'єва доповнила блискучими туфлями на підборах, високим хвостом, яскраво-червоною помадою і чорною вуаллю на обличчі.

Разом з співачкою позують її "бойові подруги". Дівчата одягнені в сріблясті боді з довгими рукавами і рукавичками з “кігтями”. Їх вбрання доповнені ботфортами-панчохами, закріпленими на талії поясами, а також вуаллю і червоною помадою.

«Як завжди на висоті», «Потрійна краса», «Ефектно», «Нормальні такі буфера», - пишуть в коментарях.

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