Известная певица Даша Астафьева показала удивительные кадры на которых предстала в оригинальном наряде

Как сообщает Politeka.net, обладательница аппетитных форм, модель и певица Даша Астафьева часто балует своих поклонников пикантными фото - девушка нередко снимается даже полностью обнаженной. Для светских выходов выбирает весьма соблазнительные наряды, которые выгодно подчеркивают ее фигуру. А в повседневной жизни предпочитает простую одежду в стиле кэжуал.

В новой фотосессии артистка предстала в весьма пикантном, но в то же самое время элегантном образе.

Так, в своем Instagram она показала роскошное черное бархатное платье c длинными рукавами, в котором появилась на одном из киевских ивентов. Наряд с волнистым низом и мелким белым горошком, а также высокой горловиной идеально подчеркнул ее фигуру.

Певица дополнила торжественный образ свисающими крупными серьгами. Ее волосы уложены в аккуратную красивую прическу и завиты в упругие локоны. Макияж – едва заметный в нюдовых оттенках, что является трендом сезона и неоспоримой классикой.

Звезда приятно удивила своих поклонников, которые оставили множество комплиментов для своей любимицы.

"Очень красивая 😍❤️", "Дашенька🔥👏", "Фантастическая Даша", "Даша ты как всегда прекрасна❤️", "Милаха, обврожительная, Красивая, стильная, гламурная!🍒🌹😘💕", "Невероятно красиво ❤️", "Шикарная! ❤️", "Даша, вы тут прям современная Одри Хепбёрн))) стиль🔥".

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире

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