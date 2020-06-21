Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала стильный кадр из архивной фотосессии

В этот раз певица восхитила фигурой в модном белом костюме в черную полоску. При этом девушка примерила новый наряд без блузки и белья, засветив тем самым пышные формы в глубоком вырезе декольте, пишет Politeka.

Так, новым кадром Даша поделилась в разделе Стори в Инстаграм, однако, как оказалось, данное фото - архивное и сделано было два года назад одним из ее фотографов, с которым она сотрудничает.

Даша выглядела весьма изящно и потрясающе, что сразу же также отметили фанаты. Тонкая талия звезды была удачно почеркнута белым пиджаком.

«Очень красивое фото и сама девушка🔥🔥🔥👍», «Шикарная девушка! Костюм супер!🌸🌸🌸», «Красиво! Очень люблю фэшн. Надо бы самой почаще снимать такое», «Немного не понимаю фэшн 😃😃», «Давно хочу к вам попасть, клевые вы», «Отличное фото ❤️и девушка огонь!», «шикарно! оч нравится Это богиня!», «Люблю фэшн съемки! Крутой кадр!», «Очень стильный образ получился!», - написали поклонники.

Также украинская фешн-фотограф и звезда шоу "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк порадовала очередными откровенными фото украинской певицы Даши Астафьевой.

На снимке украинская певица предстала совершенно обнаженной, она даже не стала прикрываться или стесняться фигуры.

«Мы с @da_astafieva снимались на безопасном расстоянии еще до того, как это стало мейнстримом 😷😜, а @juli_shvetsova кадровала нас с помощью «портрета» на айфоне из другого уголка,— благо президентский номер @bankhotellviv позволял перекрикиваться с эхо 😅🎥», - написала Соня.

Вот что ответили фанаты:

«Какая атмосферная😍», «Прикольно, что творят ❤️», «Боже, какая красота😍😍🔥», «это очень красиво 😻✨✨», «Шикарное фото 😍🔥», «Как красиво😍», «Боже😍😍😍😍», «Какой у вас лук 👍😁», «😻😻шикарные😻😻», «Ну как этот пожар вынести 🔥😘 идеальная @da_astafieva 😘😘😘 уже тоже хочу к тебе на сьемку».

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире

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