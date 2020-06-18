Известная украинская певица Даша Астафьева показала нежный образ

На фото Даша позировала в белом халате, тапочках и с полотенцем на голове. Красавица сидела на краю ванной и закрыла глаза от удовольствия. Фотограф сделал снимок на фоне просторных окон, поэтому кадр вышел очень нежным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Райский уголок", - подписала фото красотка.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Вау", "Какое крутое фото", "Даша вы мне очень нравитесь,мне нравится как вы выглядите,я вами восхищаюсь!".

Ранее мы сообщали, что популярная украинская исполнительница Даша Астафьева похвасталась фигурой в облегающем наряде в сетку.

Уточним, что на снимке Астафьева позирует в облегающем наряде, демонстрируя безупречную фигуру. Знаменитость задрала руки и элегантно смотрит ввысь. Обратим внимание, что фотографом Астафьевой выступила ее близкая подруга – ведущая проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк.

Сообщалось, что певица, актриса и модель Даша Астафьева показала, как веселится дома без белья перед подругой.

В этот раз певица сверкнула фигурой в домашнем виде перед подругой Соней Плакидюк. Девушки показали, как веселились в президентском отеле и продемонстрировали свои главные достоинства. Яркий кадр Соня опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм.

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