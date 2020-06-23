Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала стильный образ "леди из 60-х годов"

В этот раз звезда решила показать, как перевоплотилась в стильную даму - леди из 60-х годов. Все благодаря ее стильному наряду, яркому макияжу и аккуратной укладке. Похоже, Даша решила поэкспериментировать с образами и показать новый стиль, чем удивила поклонников, пишет Politeka.

Так, певица позировала в стильном платье в черно-белую клетку длинны миди, дополнив образ стильными туфлями лодочками на среднем каблуке и аккуратной черной сумкой. Завершением ее образа стали ретро-очки в модной оправе.

«Лето шестидесятых. Это я о своём весе, хоть и неприлично😂🤭», - написала Даша под новым постом.

Поклонники тут же прокомментировали увиденное:

«Изящная как статуэтка», «Да какой там вес! Вы самая красивая на всём свете! ❤», «❤️🔥👍все прилично и отлично💯», «Ретро дива века 😍», №Какая неприлично эффектная дама👌👍», «Красотка 😍😍😍😍»,»Дашуня - скромница!)», «Красивейшая🔥».

Не так давно также Даша поделилась в разделе Стори в Инстаграм, однако, как оказалось, данное фото - архивное и сделано было два года назад одним из ее фотографов, с которым она сотрудничает.

Даша выглядела весьма изящно и потрясающе, что сразу же также отметили фанаты. Тонкая талия звезды была удачно почеркнута белым пиджаком.

«Очень красивое фото и сама девушка🔥🔥🔥👍», «Шикарная девушка! Костюм супер!🌸🌸🌸», «Красиво! Очень люблю фэшн. Надо бы самой почаще снимать такое», «Немного не понимаю фэшн 😃😃», «Давно хочу к вам попасть, клевые вы», «Отличное фото ❤️и девушка огонь!», «шикарно! оч нравится Это богиня!», «Люблю фэшн съемки! Крутой кадр!», «Очень стильный образ получился!», - написали поклонники.

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире

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