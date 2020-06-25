Просто сводит с ума

Известная певица Даша Астафьева показала эффектные кадры, на которых предстала в окружении соблазнительных подруг

Как сообщает Politeka.net, вновой фотосессии артистка предстала в весьма пикантном элегантном образе. Снимками она поделилась на своей Instagram-странице. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Обладательница аппетитных форм, модель и певица Даша Астафьева часто балует своих поклонников пикантными фото - девушка нередко снимается даже полностью обнаженной.

Для съемки Астафьева выбрала черный комбинезон со вставкой, кторая оголяет грудь, и необычным верхом изделия выполненном из цепей. Они также украшают корсет наряда и свисают до линии колен.

Образ Астафьева дополнила блестящими туфлями на каблуке, высоким хвостом, ярко-красной помадой и черной вуалью на лице.

Вместе с певицей позируют ее "боевые подруги". Девушки одеты в серебристые боди с длинными рукавами и перчатками с “когтями”. Их наряды дополнены ботфортами-чулками, закрепленными на талии поясами, а также вуалью и красной помадой.

«Как всегда на высоте», «Тройная красота», «Эфектно», «Нормальные такие буфера», - пишут в комментариях.

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