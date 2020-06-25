21-річна модель, Міс Україна-2018, Леоніла Гузь знайшла спосіб привернути увагу публіки

Як передає Politeka.net, на цей раз зірка вразила формами без нижньої білизни, відповідне фото Леоніла виклала в своєму мікроблозі в Instagram.

Юна модель з'явилася на чорно-білому знімку в темному платті. Красуня застигла в ефектній позі, спустивши лямки на плечі і оголивши шикарний бюст. Неможливо не помітити, що Гузь не стала обмежувати принади тісним ліфчиком.

Дівчина розпустила волосся і трохи зухвало задерла підборіддя, обійнявши себе руками. Якоїсь загадковості кадру додало вдале освітлення.

"як же це красиво, Ліночка"; "Ліін-😍"; 🖤 чудо жінка 🌹 Приємно побачити вашу красу і елегантність 💋💋", - встигли прокоментувати користувачі за лічені хвилини.

Раніше ми повідомляли, Гузь опублікувала в Instagram фото, зроблене в парку. Красуня в повсякденному одязі заради ефектного кадру всілася в нескромній позі, широко розставивши стрункі ніжки. На моделі вузькі джинсові шортики і зелена футболка. На грудях видніється лямка від сумки, а на руках красується годинник. Доповнили образ елегантні окуляри.

«Це дуже мило», «милаха», «да ти пушка», «бомбезний вигляд», «красотулька», «мрія», «неймовірний вигляд», «шикарна дівчина! Мрійлива», «фігурка норм», - відреагували користувачі.

До цього ми розповідали, що Гузь розбурхала мережу фото в машині. Дівчина розсипала довге волосся на плечах і підписала: «Колись я зайду в салон, і скажу, мені каре 💇🏽‍♀️😭😂 Дівчата, не обрізайте волосся!!❤️».

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