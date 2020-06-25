Популярна російська телеведуча й політик Ксенія Собчак перенесла термінову операцію

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку Собчак в Instagram.

В чоти з'явилися кадри, на яких телеведуча з'явилася з бинтами на обличчі.

" Дорогі друзі, я в лікарні. Щойно зробили операцію. Все нормально. Буває. Прорвемося", – прокоментувала вона отриману травму.

Наголошується, що ЧП сталося, коли Собчак готувала до виходу в ефір черговий випуск злободенного шоу "Обережно, Яма!" Її гостем став музикант Андрій Макаревич.

"Наш випуск виходить на день раніше – на жаль я невдало впала, у мене перелом носа, струс і треба підлікуватися. У випуску я вже "поранений боєць". Спасибі лікарям, які всі ці дні нічого не "зливали" і провели складну операцію! Буду вас потім окремо дякувати!" , – заявила 38-річна Ксенія.

"Мій чоловік і мама підтримували мене весь цей час,я їх дуже люблю", - зазначила Собчак.

Нагадаємо, що наприкінці березня в інфекційну лікарню потрапила 68-річна мати Ксенії Собчак – члена Ради Федерації Людмила Нарусова. Вона була госпіталізована медслужбой Управління справами президента РФ.

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