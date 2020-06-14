Популярная телеведущая Ксения Собчак решила подразнить сеть, раздевшись прямо на улице
Соответствующе видео российская знаменитость разместила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть кадры, доскролльте страницу до конца)
Ксения дефилирует по улице в сапогах, длинном платье и черной кожаной куртке, затем сбрасывает ее, обнажив глубокий вырез на спине.
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«Теперь весь город мне -подиум!», - лаконично подписала видео телеведущая.
Чтобы не нарваться на критику, Собчак решила отключить комментарии к этому ролику.
Ранее мы рассказывали о том, что Ксения Собчак вывалила правду о жизни с Максимом Виторганом.
На днях звезда призналась, что была в счастливых отношениях с Виторганом, о которых никогда не жалела. В недавнем интервью «Осторожно, Собчак!» она заявила, что их брак не был ошибкой.
«Я была замужем. Когда я выходила замуж, то не считала это ошибкой. Да, я и сейчас не считаю это ошибкой», - отметила телеведущая.
Как известно, Ксения Собчак и Максим Виторган были женаты с 2013 по 2019 годы. У них в браке родился сын Платон. Расстались звезды из-за того, что Ксения начала отношения с режиссером Константином Богомоловым, за которого в последствие вышла замуж.
Напомним, что новый муж Собчак Богомолов сделал срочное заявление, узнав о диагнозе экс-супруги: «тест показал…».
А еще Politeka писала, что Ксения Собчак бросила Бузовой дерзкий вызов, перевоплощение пугает: "Я запела!".
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