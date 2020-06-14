Такой звезду еще не видели

Популярная телеведущая Ксения Собчак решила подразнить сеть, раздевшись прямо на улице

Соответствующе видео российская знаменитость разместила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть кадры, доскролльте страницу до конца)

Ксения дефилирует по улице в сапогах, длинном платье и черной кожаной куртке, затем сбрасывает ее, обнажив глубокий вырез на спине.

«Теперь весь город мне -подиум!», - лаконично подписала видео телеведущая.

Чтобы не нарваться на критику, Собчак решила отключить комментарии к этому ролику.

Ранее мы рассказывали о том, что Ксения Собчак вывалила правду о жизни с Максимом Виторганом.

На днях звезда призналась, что была в счастливых отношениях с Виторганом, о которых никогда не жалела. В недавнем интервью «Осторожно, Собчак!» она заявила, что их брак не был ошибкой.

«Я была замужем. Когда я выходила замуж, то не считала это ошибкой. Да, я и сейчас не считаю это ошибкой», - отметила телеведущая.

Как известно, Ксения Собчак и Максим Виторган были женаты с 2013 по 2019 годы. У них в браке родился сын Платон. Расстались звезды из-за того, что Ксения начала отношения с режиссером Константином Богомоловым, за которого в последствие вышла замуж.

Напомним, что новый муж Собчак Богомолов сделал срочное заявление, узнав о диагнозе экс-супруги: «тест показал…».

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