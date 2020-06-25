Популярна російська телеведуча Настя Ивлеева з «Орла і Решки» розповіла про особисте життя з молодим чоловіком

Так, в цей раз Анастасія розповіла, як живе з чоловіком і потрапила за це під критику в мережі. Нещодавно дівчина показала шанувальникам дорогий автопарк, після чого похвалилася неординарним нарядом.

Під час зйомки для шанувальників в Instagram вона відповіла хейтерам: «Дівчата, скільки завгодно можете заздрити і що завгодно говорити. А я щаслива. У мене класний чоловік, я одягаюся, як хочу, їм, що хочу, живу, як хочу. Зараз ми заїхали за квітами мені», — висловилася Настя і тут же нарвалася на критику.

При цьому користувачі мережі відреагували досить гнівно, заявивши, що вона просто хвалиться своїми подарунками і стала не такою, якою була до придбання слави.

«Багато пишуть, що я зазналась: сумки, бренди і так далі. Мені зараз 29 років, я дорослішаю, час іде. Мої інтереси також змінюються. І будь-яка дівчина мене зрозуміє. Коли ти купуєш нову сукню, то тобі хочеться похизуватися перед подругами. А мої подруги де? Правильно — у Мережі. Головне, щоб була мотивація розвиватися, заробляти і купувати всі ці костюми та сукні. І щоб душа була такою ж чистою», — після прокоментувала скандал Настя.

Зазначимо, нещодавно Настя також з чоловіком показала, як веселиться з чоловіком в машині їздить по «шкідливу» їжу. Пара проїхалася на побачення в KFC, покаталася на «гелике», а потім поїхала додому «чорну ікру їсти і пити вино».

«Льоша, б***, можна їхати повільніше?», - каже дівчина в Сторі, впустивши телефон під час зйомок.

До цього Элджей, чоловік дівчині Насті Ивлеевой, спантеличив серйозним визнанням

Як відомо, не так давно не так давно смертельна аварія сталася за участю російського актора Михайла Єфремова. Актор сів за кермо у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Єфремов виїхав на зустрічну смугу і врізався в автомобіль. Настільки скандальна тема не вщухає в мережі вже кілька днів. На тлі резонансної події, відзначився і Элджей.

Так, в Instagram на сторінці молодого співака з'явилися фото з місця злочину – на артиста виписали штрафів на суму понад 140 тисяч рублів за перевищення швидкості.

Користувачі Мережі вирішили, що співак вирішив зовсім невдало похвалитися і жорстко висміяли чоловіка, нагадавши того сумний приклад Михайла Єфремова.

Ось що написали фанати:

«Знайшов чим хвалитися 🤦🏻‍♂️», «Не ганяйте пацани, ви ще родині потрібні», «По місту 80 можна, а Леха 143 як зазвичай», «Для чого цей понт? Ти на дорозі не один», «Примарний самогонник», «Приводів для гордості немає більше? я дуже розчарована, днище🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ до чого ти докотився...», «Поки не зіб'є когось», «Леха тобі Єфремов випадково не родич? 😂».

Нагадаємо, що Ивлеева з "Орла і решки" прийняла звабливу позу заради гарячого кадру на авто: "Бомбита".

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