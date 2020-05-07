Известная телеведущая Настя Ивлеева поделилась забавными фото и видео с последней прогулки в лес

Звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм серию снимков, где она гуляет в лесу и возле речки с огромным черным псом, передает Politeka.net. На фото Ивлеева одета в дождевик. Она гуляет с собакой, фотографируется с ней, а также снимает влог. Вместе с Настей есть еще один человек, имя которого она пока не озвучивает.

«Увиделась с изолированным братаном. Сходили в лес, похавали бутеры, целых два раза выстрелили из арбалета, я упала в лужу и кажется, сняла один из самых душевных влогов за последнее время», - написала Настя.

За час ее пост собрал более 350 тысяч лайков. В комментариях фанаты оставили множество комплиментов, отметив, что очень сильно ждут влог.

«В лужу как будто в фильме «Форсаж», жесткий дрифт», «Твой лучший прикид», «Супер», «Молодчинка», «Лучший Братан на карантине», «Какие же вы милашки!», «Как вы с Луи смотритесь мило, госпадииии», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Настя Ивлеева поделилась забавным видео, на котором она пытается натянуть на себя любимые лосины. Звезда решила показать, как она поправилась на карантине.

Напомним, что с Настей Ивлеевой из "Орла и Решки" пообещали жестко расправиться: "Скушаю с потрохами", видео с угрозами Тимати.

Как сообщала Politeka, Ивлеева показала, какой серой мышкой была до карьеры ведущей, фото поражают: «Другой человек».

Также Politeka писала, что Ивлеева устроила эротические танцы на шесте и рухнула на пол: жесткое видео.