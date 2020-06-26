Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала сміливий образ і розповіла про своєму графіку

На фото Котова позувала в піжамі ніжно рожевого кольору. Тетяна вирішила не надягати білизну, тому в глибокому декольте майки можна оцінити величезний бюст красуні. Зірка вперлася руками в талію, демонструючи свою прекрасну фігуру і залишила волосся розпущеним, а сама дивилася в камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знааменитости.

"Мене тут запитали під вчорашнім постом про творчість і бізнес.

А саме: як я все встигаю?

У мене є свій секретний інструмент планування - правило трьох цілей, щоб почати свій день. Замість того, щоб складати довгі списки завдань (які ніхто так і не виконує), починаю свій день з планування трьох важливих цілей, які хочу сьогодні досягти", - написала Котова.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Волосся вогонь", "В таку спеку і рубашку вдягати???? Ну тоді ще й двома ковдрами накриватися!)))))", "Привіт Котова. Моє правило таке. Ніколи не відкладай на завтра те, що можна зробити післязавтра. Жити потрібно не напружуючись. Нехай інші напружуються", "Цікаво чи вважається ваш колір волосся як Блонд? Чи вже все таки це до Рудого".

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