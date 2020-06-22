Украинцы увидят новый сезон сериала "Сваты" как минимум через полгода

Эту информацию подтвердил актер Федор Добронравов, пишет МК.

По его словам, создатели сериала "Сваты" были вынуждены в очередной раз перенести съемки седьмого сезона знаменитой комедии.

На этот раз съемки были перенесены на 2021 год. По словам Добронравова, такое решение связано с эпидемией китайского вируса.

"Пока все замерло. Но работы будет много. Есть определённые планы театральные. Но что о них говорить, когда сейчас все так, ну как... на песке. Вот мы надеялись на "Сватов", что возобновятся съемки. Я позвонил в Киев, но мне режиссер сказал, что они из-за пандемии не успели подготовится. А снимать должны были в Белоруссии, но теперь пришлось отложить съемки на следующий год. Хотя жизнь потихоньку возвращается в прежнее русло: вот мои ребята - Ваня и Витя (сыновья актера Иван и Виктор Добронравовы) потихоньку уже сниматься начинают", - откровенно заявил Добронравов в общении с журналистами.

Предварительно актеры должны были вернуться на площадку в июле, однако этого не случилось, и съемочный процесс вновь заморозили.

Дата премьеры седьмого сезона сериала "Сваты" пока неизвестна, но режиссер комедии Андрей Яковлев уже заявлял, что он, вероятно, станет последним.

Ранее Федор Добронравов жаловался, что остался без работы из-за карантина.

«Это же фактически несчастный случай, который нельзя ни обсуждать, ни предугадать. Сейчас все мои проекты заморожены. Хотя пока еще жив, все терпимо. Какие еще здесь есть градации», — заявлял актер.

Он подчеркивал, что подобное случилось с ним впервые. Даже во времена кризиса в 90-е он имел работу. Тогда в театре «Сатирикон», хотя денег практически не платили, артисты трудились на одном энтузиазме.

Напомним, большая потеря настигла "Сватов", сериал остался без любимой звезды: "В новом сезоне..."

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