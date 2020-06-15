Сериал «Сваты» после 7 сезона покинула еще одна актриса

Как стало известно, из проекта ушла российская актриса Инна Королева, которая с первого сезона играла в сериале Машу Ковалеву – мать Женьки. Отмечается, что актриса ушла уже после того, как все сцены с ней из нового сезона были отсняты. Поэтому в новом сезоне она появится.

На данный момент неизвестно, что послужило причиной ухода актрисы из проекта. Сама она никак не прокомментировала эту новость. Ясно одно – актриса приняла это решение совсем недавно, так как долгое время публиковала фото со съемочной площадки.

Как известно, Королева не первая звезда «Сватов», которая покидает сериал. Например, актер Анатолий Васильев, который играл одного из дедушек Жени, покинул сериал после 4 сезона. По словам актера, он принял решение покинуть проект после смены режиссера. По его мнению, сериал с приходом Андрея Яковлева стал поверхностным.

Стоит отметить, что вокруг «Сватов» постоянно ходит много слухов, ведь съемки сериала долгое время откладывали. Однажды в сети появились слухи о том, что из проекта уходит исполнитель роли Митяя Николай Добрынин, но они не подтвердились.

Кроме этого, недавно поползли слухи об уходе Людмилы Артемьевой из проекта, но их актриса опровергла.

Напомним, что звезда «Сватов» Добронравов ошарашил постаревшим видом рядом с красавицами внучками: «Другой человек».

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