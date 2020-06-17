Звезда сериала «Сваты», российский актер Федор Добронравов сильно постарел и поседел за последнее время

Как передает Politeka.net, это видно по последним фото, которыми поделился актер. За время карантина Добронравов отпустил бороду и стал похож на настоящего дедушку. Одна из фотографий появилась на фан-странице сериала «Сваты» в Инстаграм.

На фото актер держит на руках своих маленьких внучек. Он крепко обнимает их, а они, в свою очередь, крепко прижимаются к нему.

«Наш любимый артист Федор Викторович Добронравов и внучки его», - подписали фото авторы аккаунта.

За день фото собрало более 1600 лайков. В комментариях Добронравову оставили массу восторженных отзывов.

«Любимый дедушка! За это можно все отдать», «Какой счастливый дед! Внучечки обнимают», «классный дед», «Любимый артист и красатулечки внучки!!», «Вот счастье!», «Какой счастливый дедушка, здоровья на долгие лета, люблю актера очень», - пишут пользователи сети.

Отметим, что ранее и сам актер поделился в Инстаграм фото с внучками. Как известно, у актера двое сыновей, которые подарили ему троих внучек. На фото он сидел рядом с девчонками и козленком. 58-летний актер был одет в национальный костюм.

Напомним, что в сеть слили фото загородного дома Добронравова из «Сватов», роскошь поражает: «Живет по соседству с…».

Как сообщала Politeka, резко постаревший Добронравов из "Сватов" поразил талантами сына: "Думала, два близнеца сидят".

Также Politeka писала, что большая потеря настигла "Сватов", сериал остался без любимой звезды: "В новом сезоне...".