Звезда сериала «Сваты», российский актер Федор Добронравов вместе с сыном Виктором устроил для фанатов неожиданный сюрприз

Как известно, у Федора Добронравова двое сыновей, которые подарили ему троих внучек. Во время карантина актер проводил много времени с близкими в своем загородном доме, делился фото с отдыха и показывал, как проводит время с детьми.

За несколько месяцев самоизоляции актер сильно изменился. Он отрастил бороду и стал больше похожим на дедушку, что часто отмечают поклонники, удивляясь тому, как быстро постарел мужчина. При этом рядом с сыном артис выглядит счастливым. Виктор также появился в новом ролике с бородой и стал очень похожим на своего отца.

Небольшой видеоролик с выступлением Федора, которое устроил вместе с сыном, вызвало бурю в сети.

Так, Федор и Виктор Добронравовы представить новое выступление своего дуэта под названием «Добрые песни». Отец и сын являются обладателями прекрасных голосов, поэтомупоклонники сразу же были сражены их талантом. Отметим, сын Федора Добронравова — профессиональный музыкант, а также лидер группы «Ковер-Квартет».

Вот что ответили поклонники:

«Супер!!!», «Прям сохранила себе для настроения на будущее. Спасибо👏», «Бальзам доя души👏👏👏», «Добрые бородачи👍🏼😘💝❤️💥», «Здорово!!! Супер 👏 А бороды Вам очень идут 👍», «Можно ещё,ещё и ещё👍👍👍👍👍», «Думала 2 близнеца сидят😂», «Браво👏👏👏 Порадовали👏👏👏 Талантливые и любимые❤️💐», «Красавцы 👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍», «Очень душевно спели , спасибо!🚙🚙🌷🌷», «Самые лучшие актеры. Спасибо вам», «Спасибо, очень трогательно😍!».

Ранее в сети появилось фото дома Добронравова с высоты птичьего полета. На фото видно двухэтажный особняк с большой ухоженной территорией. Возле дома построен бассейн и баня, а также качели для внуков актера. Известно, что Добронравов живет по соседству с актером Романом Мадяновым, который широко известен публике по роли в сериале «Солдаты». Вместе коллеги и соседи ездят на рыбалку.

Отмечается, что актер долгое время шел к успеху. Он начинал слесарем в Таганроге и лишь после учебы смог построить успешную театральную карьеру. Известно, что у актера есть двухкомнатная квартира в Москве, которую ему удалось купить по чистой случайности. Когда актер только переехал в Москву, ему приходилось жить в гримерке и подрабатывать дворником. Однажды в театр, где он работал, пришла женщина, которая срочно продавала квартиру по приемлемой цене. Актер получил от администрации театра ссуду на покупку жилья, которую в последствие выплачивал. После покупки квартиры Добронравов смог забрать из Таганрога жену и детей.

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