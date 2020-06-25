Відома українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і будує кар'єру в Росії, показала незвичайний образ і зізналася, що сумує

На фото Лорак позує в блискучій сукні, досить коротенькій, під якою не було білизни. Образ Кароліна доповнила туфлями на великих підборах, а волосся вирішила зібрати в хвіст. Красуня пограла для фотографа і позувала на великій коробці з-під музичної апаратури. Знімки вийшли дуже спокусливими і жаркими, так як в деяких позах довжина наряду була надто короткою і не змогла закрити прекрасне тіло зірки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хочу до вас! Сумую за нашими зустрічами!

1, 2, 3 або 4?", - написала Лорак.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Боже мій. Ну Кароліна, ну навіщо така красива???", "Яка краса!!! І ми дуже сумуємо за вами! А вибрати одне фото неможливо,всі шикарні", "Ми теж шалено сумуємо. Дякуємо за активність в Instagram", "Все відразу! Колаж врятує від мук вибору", "Дуже гарні фотографії! Все!", "Ми теж дуже сумуємо за зустрічей та концертів", "Всі дуже гарні. Ми теж вирішили дуже сумуємо! Скоро будемо відриватися на концертах", "Ви просто чарівні", "Дуже стильно, ніжно і як завжди чудово".

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