Известная молодая певица TAYANNA умеет удивлять публику не только музыкальными новинками, но еще и своей стройной фигурой
Как известно, бывшая жена нового бойфренда Ани Лорак активно ведет свой профиль в ИНстаграм, ухаживает за собой, рассказывает о жизни и делится новыми фото. В этот раз звезда сверкнула стройной фигурой в изящном платье с глубоким декольте. Специально для модного журнала артистка показала себя во всей красе.
Похоже, звезда после своего скандального развода вполне оправилась и готова радовать публику и далее. Несмотря на то, что в сети не утихают сплетни, касающиеся ее экс-мужа Егора Глеба, который закрутил роман с Ани Лорак, певица чувствует себя комфортно и продолжает развивать карьеру.
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«Ураааа, наконец-то вышел печатный номер!)) 😍❤️», «Кому она интересна? 🤷♀️», «Какая-то замученная на фото. Артист без изюминки, не цепляет. В группе она была лучше чем соло.», «Свободная? Это ж сколько бабла надо отвалить, чтобы на обложку попасть! Самой с таким " талантом" не заработать», «❤️браво!», «Вона така страшненькая, до плакать хочется!!!», «А ту «челку» на плюсах як зроблять, то все, що говорять, десь дівається», «🤪🤪🤪🤪 А с лицом что?», - написали пользователи.
Отметим, не так давно Ани Лорак записала неожиданный дуэт с певцом Мишей Марвином . Артисты исполнили песню о несчастной любви "Ухожу". В создании слов и музыки принимала участие Ани Лоракю
"Мы дарим вам невероятно красивую, душевную песню о любви вместе с @misha_marvin и командой @90210.group. Пусть эта правдивая история согреет ваши сердца", - подписала звезда.
Интересно то, что Миша Марвин является братом украинской певицы Татьяны Решетняк, боле известно, как Tayanna. Последняя была женой Егора Глеба, с которым сейчас встречается Ани Лорак. Теперь интересно: "А где Глеб?" и что, возможно, связывает Ани Лорак с Мишей Марвином кроме творчества.
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