Знаменитая артиска Ани Лорак, которую заподозрили во второй беременности, удивила новым образом во время прогулки

Как известно, Каролина долгое время была была на карантине, отменила все встречи и проекты. После его ослабления звезда принялась наверстывать упущенное, делиться архивными видео с концертов, рассказывать о своей жизни и устраивать новые фотосессии. При этом на фото и видео с выступлений звезды фанаты отчетливо разглядели животик, активно распространяя слухи о положении знаменитости.

Впрочем, сама Каролина это не комментирует, продолжает заниматься своей карьерой и делиться кадрами из отдыха. Недавно в разделе Стори в Инстаграм она показала, как веселилась на природе в необычных джинсах-клеш, а также свобоной футболке, скрывающей ее талию. Свой образ она дополнила массивны черными кроссовками и легким макияжем.

При этом в ролике счастливая певица позировала не только во время мини-пробежки, но еще и успела понежиться на зеленой траве, прикрыв глаза. Похоже, специально к выходу новоей песни звезда повеселилась на природе.

Отметим, ранее Лорак спровоцировала слухи о беременности после выступления. Звезда не только в последнее время носит свободные костюмы и майки, но еще и в обтягивающих платьях певица прекратила показывать свежие кадры. При этом отцом якобы будущего малыша Лорак сразу же посчитали ее молодого возлюбленного – Егора Глеба.

Сама певица продолжает делиться жаркими кадрами в Инстаграм с концертов. Так, ранее она опубликовала кадры из феерического шоу Дива, на которых предстала в строгом костюме.

"Весь «Олимпийский» поет в унисон. Наша дуэтная песня с МОТ звучит сольно. Лучшее шоу, признанное всеми наградами в области музыки. Это огромный труд всей нашей большой Команды. С любовью для вас!" - написала Лорак.

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