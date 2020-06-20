Знаменитая артиска Ани Лорак удивила новым образом во время звездной вечеринки

Как известно, Каролина долгое время была была на карантине, отменила все встречи и проекты. После его ослабления звезда принялась наверстывать упущенное - провела несколько встреч с друзьями, устроила пышный праздник дочери и многое другое. В этот раз певица засветилась на вечеринке в необычном виде.

Так, на фан-аккаунте певицы появились фото и видео, сделанные на отдыхе звезды с Филиппом Киркоровым, коллегами и другими звездами. При этом многих фанатов крайне озадачил вид знаменитости, совсем не похожий на то, что они видели ранее.

Также небрежная прическа знаменитости обескуражила поклонников, привыкших к том, что Каролина укладывает волосы весьма аккуратно и делает их ровными:

«Образ вообще не для Ани, плюс с волосами что-то случилось уже давно. Вот пару лет назад вообще была, глаз не отвести», «У Ани образ не удачный..», «А почему Ани Лорак в очках?Это от солнца или для зрения????», «Честно говоря на Ани это не похоже есть за вид блин», «Да, Лорак не узнать. Я подумала, что это Виктория Булитко. Обе симпатичные девушки. Но попутала. Бывает. Образ не Лорак, что то не то. Хотя я не очень обладаю. 🌞🌹», «Все плохо. И прическа, и очки, и наряд», «Лорак что то совсем кажется "становится какой то совсем "старушкой" с консервативными взглядами ..это или Егор или ....раньше как то пораздупленней была а сейчас совсем угасла...», «На заднем плане парень, лучше всех вышел», - написали поклонники.

Как известно, Каролина похудела на более чем десять килограмм и уже несколько лет поддерживает фигуру в отменной форме. Сама звезда не раз рассказывала, что овощи и фрукты есть в ее рационе постоянно, чтобы худеть правильно и с удовольствием. Перекусы в течение дня перестали быть для Ани проблемой. А бег и занятия спортом - уже неотъемлимая часть ее жизни.

Похоже, это действительно правда, ведь в новой фотосессии звезда выглядела отдохнувшей, счастливой и весьма стройной. За время карантина певица совсем не поправилась. На новых кадрах певица позировала в модном черном платье с аккуратными вырезами на ребрах. К слову, такие наряды являются своеобразной изюминкой артистки, которые она демонстрирует на концертах и светских мероприятиях.

«В голове крутится: что нас ждёт? Какой он – завтрашний день? И понимаешь одно: есть только «СЕГОДНЯ». Сегодня надо быть счастливым! Каждый день, как жизнь в миниатюре», - написала Каролина под новыми фото.

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