Известная украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и строит карьеру в России, показала необычный образ и призналась, что скучает

На фото Лорак позирует в блестящем платье, довольно коротеньком, под которым не было белья. Образ Каролина дополнила туфлями на большом каблуке, а волосы решила собрать в хвост. Красотка поиграла для фотографа и позировала на большой коробке из-под музыкальной аппаратуры. Снимки вышли очень соблазнительными и жаркими, так как в некоторых позах длинна наряда была слишком короткой и не смогла закрыть прекрасное тело звезды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хочу к вам! Скучаю за нашими встречами!

1, 2, 3 или 4?", - написала Лорак.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Боже мой. Ну Каролина, ну зачем такая красивая???", "Какая красота!!! И мы очень-очень скучаем по вам! А выбрать одно фото невозможно,все шикарны", "Мы тоже безумно скучаем. Спасибо за активность в Инстаграм", "Все сразу! Коллаж спасёт от мук выбора", "Очень красивые фотографии! Все!", "Мы тоже очень скучаем по встречам и концертам", "Все очень красивые. Мы тоже по вам очень скучаем! Скоро будем отрываться на концертах", "Вы просто неотразимы", "Очень стильно, нежно и как всегда великолепно".

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