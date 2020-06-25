«Це те, що я називаю приголомшуючим»

Знаменитий співак Тому Нойвірт, який виступає під псевдонімом Кончіта Вурст, знову всіх здивував зміною своєї зовнішності

Як передає Politeka.net, свіже фото артист опублікував на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

останнім часом Те з'являвся скрізь з короткою стрижкою і без макіяжу, віддаючи перевагу більш мужнього образу.

Проте на новому фото, він виглядає зовсім по-іншому. Тому Нойвірт позує з ідеально укладеним довгим волоссям, які закривають частину обличчя. А очі підкреслені яскравим макіяжем і накладними віями.

Схоже, що артист повернувся до образу Кончіти Вурст, який і прославив його на «Євробачення».

Зазначимо, такі зміни, судячи по коментарям, дуже навіть сподобалися фанатам артиста.

«ВАУ, мила! Ти прекрасна!», «Ідеально», «Це те, що я називаю приголомшуючим», «Приємно бачити Кончиту час від часу!», «Ці тіні для повік виглядають дуууже чудово!», «Ти дійсно чудова і красива!», «Королева!!!», - пишуть в Мережі.

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