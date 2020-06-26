39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон вирішила перетворитися в розпусного ангела

Блондинка регулярно публікує оброблені фото, на яких постає в різних фантастичних локаціях і образах, передає Politeka.net.

В цей раз знаменитість вирішила порадувати шанувальників архівним відфотошопленим знімком.

Періс позувала в досить пікантній позі - на колінах. Зірка одягла тоненьке бікіні на маленьких лямках. Маленькі трикутники тканини прикривали невеликі груди, а трусики прикрили пружні сідниці.

Масивний ланцюг на шиї і витончені босоніжки доповнили образ.

Хілтон позувала на хмарах, а на її спині були крила: "Зухвалий ангел". Красуня дивилася в камеру, не відриваючись, а на її обличчі була посмішка.

Фото вийшло жарким і якимось казковим. Кадр не зібрав багато лайків, адже був оприлюднений в сторіз, ймовірно, блондинка отримала багато компліментів в особисті повідомлення.

Нагадаємо, Періс Хілтон опублікувала фото, підкоривши зовнішністю в образі русалки.

Модель позувала зі сріблястим хвостом, який вона опустила з мушлі. Зірка була без ліфчика, і лише прикривалася своїм маленьким улюбленцем і виглядала чудово.

Раніше повідомлялося, що Періс Хілтон постала повністю оголеною, а її найпотаємніші місця прикрили квіти. Дівчина кокетливо трималася за груди, а її обличчя було повернуте у бік. Модель була схожа на квіткову фею.

«У полі троянд я польова квітка», - підписала знімок телеведуча.

Користувачі мережі не змогли пройти повз жаркого знімка і засипали телеведучу компліментами.

Нагадаємо, що шикарна блондинка Періс Хілтон потрясла пишністю у всьому рожевому: "Барбі".

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