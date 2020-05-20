39-летняя светская львица и эпатажная телеведущая Пэрис Хилтон любит розовый цвет и это не является секретом

Красотка не устает демонстрировать фигуру в розовых нарядах, передает Politeka.net. Так, звезда записала сториз, представ в розовом бикини.

Наряд с прозрачными вставками пришелся по фигуре звезды. Верх обтянул небольшую грудь звезды, а низ - обтянул упругую пятую точку, оказавшись почти на тонкой талии.

Пэрис завершила образ темными очками и ожерельем на шее.

Красотка, похожая на куклу Барби, крутилась, подпевая песню, и двигая своим легким порео.

Звезда веселилась на камеру, приподнимая голову к небу и улыбаясь.

Кадры вышли забавными, и в то же время, очень горячими.

Поскольку видео было обнародовано в разделе сториз Инстаграм, оно не смогло собрать комментарии в открытом доступе, а также лайки. Однако другие посты Пэрис набирают тысячи лайков, ведь звезда пользуется большой популярностью.

Стоит отметить, что сейчас на страницу шоу-дивы подписаны 12,1 миллиона человек.

Напомним, недавно Пэрис Хилтон позировала полуобнаженной, прикрывая рукой грудь в перчатке. Из воды выглядывал кусочек черной ткани, который обтянул тонкую талию.

Дополнили образ звезды длинные серьги и крупные очки. Красотка сделала макияж, подчеркнув губы розовой помадой.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон пририсовала себя к актрисе Мэрилин Монро на фото.

Шоу-дива предстала в кружевном нижнем белье. На фото прекрасно видно ее стройную фигуру, плоский живот и округлые бедра. Хилтон надела солнечные очки и подняла голову.

«Блондинки. Пляжные малышки», - подписала она снимок.

Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.

Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».