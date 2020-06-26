39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон решила превратиться в распутного ангела
Блондинка регулярно публикует обработанные фото, на которых предстает в разных фантастических локациях и образах, передает Politeka.net.
В этот раз знаменитость решила порадовать поклонников архивным отфотошопленным снимком.
Пэрис позировала в весьма в пикантной позе - на четвереньках. Звезда надела тоненькое бикини на маленьких лямках. Маленькие треугольники ткани прикрывали небольшую грудь, а трусики прикрыли упругие ягодицы.
Массивная цепь на шее и изящные босоножки дополнили образ.
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Хилтон позировала на облаках, а на ее спине были крылья: "Дерзкий ангел". Красотка смотрела в камеру, не отрываясь, а на ее лице была улыбка.
Фото получилось жарким и каким-то сказочным. Кадр не собрал много лайков, ведь был обнародован в сториз, вероятно, блондинка получила много комплиментов в личные сообщения.
Напомним, Пэрис Хилтон опубликовала фото, покорив внешностью в образе русалки.
Модель позировала с серебристым хвостом, который она опустила с ракушки. Звезда была без лифчика, и лишь прикрывалась своим маленьким любимцем и выглядела прекрасно.
Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон предстала полностью обнаженной, а ее самые сокровенные места прикрыли цветы. Девушка кокетливо держалась за грудь, а ее лицо было повернуто в сторону. Модель была похожа на цветочную фею.
«В поле роз я полевой цветок», - подписала снимок телеведущая.
Пользователи сети не смогли пройти мимо жаркого снимка и засыпали телеведущую комплиментами.
Напомним, что шикарная блондинка Пэрис Хилтон потрясла великолепием во всем розовом: "Барби".
А еще Politeka писала, что распутная Пэрис Хилтон в мини-бикини "оседлала" целую планету: "Безумная".
Также Politeka сообщала, что Пэрис Хилтон распахнула шубу и показала, что прячет под мехами: "Королева звезд!".