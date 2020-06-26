39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон решила превратиться в распутного ангела

Блондинка регулярно публикует обработанные фото, на которых предстает в разных фантастических локациях и образах, передает Politeka.net.

В этот раз знаменитость решила порадовать поклонников архивным отфотошопленным снимком.

Пэрис позировала в весьма в пикантной позе - на четвереньках. Звезда надела тоненькое бикини на маленьких лямках. Маленькие треугольники ткани прикрывали небольшую грудь, а трусики прикрыли упругие ягодицы.

Массивная цепь на шее и изящные босоножки дополнили образ.

Хилтон позировала на облаках, а на ее спине были крылья: "Дерзкий ангел". Красотка смотрела в камеру, не отрываясь, а на ее лице была улыбка.

Фото получилось жарким и каким-то сказочным. Кадр не собрал много лайков, ведь был обнародован в сториз, вероятно, блондинка получила много комплиментов в личные сообщения.

Напомним, Пэрис Хилтон опубликовала фото, покорив внешностью в образе русалки.

Модель позировала с серебристым хвостом, который она опустила с ракушки. Звезда была без лифчика, и лишь прикрывалась своим маленьким любимцем и выглядела прекрасно.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон предстала полностью обнаженной, а ее самые сокровенные места прикрыли цветы. Девушка кокетливо держалась за грудь, а ее лицо было повернуто в сторону. Модель была похожа на цветочную фею.

«В поле роз я полевой цветок», - подписала снимок телеведущая.

Пользователи сети не смогли пройти мимо жаркого снимка и засыпали телеведущую комплиментами.

Напомним, что шикарная блондинка Пэрис Хилтон потрясла великолепием во всем розовом: "Барби".

А еще Politeka писала, что распутная Пэрис Хилтон в мини-бикини "оседлала" целую планету: "Безумная".

Также Politeka сообщала, что Пэрис Хилтон распахнула шубу и показала, что прячет под мехами: "Королева звезд!".