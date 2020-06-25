Красуня показала всю себе

Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала пишні місця, порадувавши фанатів

На фото красуня позує в спідниці з сіточки і ліфчику. Квітко повернулась п'ятою точкою до камери, демонструючи свій пишний "горішок", який світився з-під відвертого одягу. Волосся Анастасія вирішила залишити розпущеним, а сама трохи повернулася до камери, позуючи на тлі басейну. Про этотм пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Абсолют", "Класно виглядаєш", "Прекрасною добраніч", "Подобається", "Я хочу тебе", "Не відірвати погляд".

Раніше ми повідомляли, що модель Анастасія Квітко похвалилася розкішними формами в мереживному топі.

Так, на першому знімку Квітко позує на балконі багатоповерхового будинку в одних штанях і мереживному блакитному топі, який ледь витримує вагу її значних форм. На задньому фоні можна помітити хмари і красивий вигляд міста.

Повідомлялося, що популярна модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, вразила формами у відвертому вбранні.

Традиційно це білизну було настільки маленьким, що ледь прикривало її неосяжні форми. Як відомо, Квітко славиться пишними грудьми і великою «п'ятою точкою».

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