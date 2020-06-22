Модель Анастасия Квитко похвасталась роскошной подружкой, которая показала идеальные формы в прозрачном боди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Смотрите кого я нашла. Ну не божественный вид?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке подружка Квитко позирует спиной на камеру, демонстрируя роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вот чертовка», «красотка», «вид нереальный», «космическая крошка», «на это невозможно смотреть – это улет», «красотка! Бомба», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель Анастасия Квикто, которую называют русской Ким Кардашьян, показала фигуристую подружку в лифте.

Так, девушка позирует в лифте в дерзком мини-платье, которое решила задрав до неприличия. Из-за этого в кадр попала ее главная гордость. Кроме того, стало заметно, что модель без белья.

Уточним, что сами кадры Квитко никак не прокомментировала, хотя это не помешало ее поклонникам восхититься идеальным телом девушки.

«Ну что за ерунда, тут же дети», «божественный вид», «вот это улет!», «бомбезная задница», «богиня!», «невероятные изгибы! Можно смотреть вечно», - пишут они.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.