Популярная модель Анастасия Квитко, которая прославилась как русская Ким Кардашьян, устроила фотосессию на балконе

Красотка опубликует жаркие фото в откровенных нарядах, позируя в разных местах, сообщает Politeka.net. В этот раз звезда позировала на балконе.

Модель предстала в кружевном топе с глубоким декольте, из которого выглядывала грудь. Пышные прелести "разложились" под тесным нарядом и, казалось, одно неловкое движение и прелести разорвут его.

Топик натянулся на тонких лямках - они были единственными, держащими грудь под тканью.

Плиссированная юбочка смотрелась идеально на фигуре звезды: "Пышнотелое чудо".

Модель распустила длинные волосы, которые трепал ветер.

Квитко смотрела вдаль на улицу, она выглядела счастливо при этом мило улыбаясь.

Фото не собрали много лайков, ведь были обнародованы в сториз. Вероятно, поклонники засыпали кумира комплиментами в личной переписке.

Стоит отметить, что сейчас на знаменитость подписаны 11,1 миллиона пользователей сети.

Напомним, Анастасия Квитко показала, как веселилась у побережья в модном синем бикини минималистичного дизайна. При этом красотка соблазнительно выгнулась в спине, чтобы подставить к солнцу свои аппетитные изгибы.

Модель тут же получила сотни восторженных комментариев фанатов.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко позировала в белье, которое было настолько маленьким, что едва прикрывало ее необъятные формы.

Звезда стояла прямо и смотрела в камеру. Пикантности образу добавили высокие ботфорты под кожу. Кружевное белье едва вмещало прелести модели.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.