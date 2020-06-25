Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала пышные места, порадовав фанатов
На фото красавица позирует в юбке из сеточки и лифчике. Квитко развернулась пятой точкой к камере, демонстрируя свой пышный "орешек", который светился из-под откровенной одежды. Волосы Анастасия решила оставить распущенными, а сама немного повернулась к камере, позируя на фоне бассейна. Об этотм пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали множество комментариев:
"Абсолют", "Классно выглядишь", "Прекрасной спокойной ночи", "Нравится", "Я хочу тебя", "Не оторвать взгляд".
Ранее мы сообщали, что модель Анастасия Квитко похвасталась роскошными формами в кружевном топе.
Так, на первом снимке Квитко позирует на балконе многоэтажного дома в одних штанах и кружевном голубом топе, который едва выдерживает вес ее внушительных форм. На заднем фоне можно заметить облака и красивый вид города.
Сообщалось, что популярная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, впечатлила формами в откровенном наряде.
Традиционно это белье было настолько маленьким, что едва прикрывало ее необъятные формы. Как известно, Квитко славится пышной грудью и большой «пятой точкой».
Напомним, русская Кардашьян запихнула большие прелести в малюсенький топ
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