Популярная модель Анастасия Квитко, которая прославилась как русская Ким Кардашьян, устроила пикантные танцы с подругой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok звезды.

Так, на опубликованных кадрах Квитко в тесном купальнике и оригинальном платье танцуют с подругой на камеру, демонстрируя внушительные формы.

«Какие сеньориты», «обожаю, когда танцуют такие красотки», «были бы у меня такие формы – тоже бы танцевала», «вау, горячие штучки», «это очень красиво», «бомбезные девки! Супер», - пишут они.

Как сообщалось ранее, знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, восхитила образом на пляже.

В этот раз знаменитость поделилась очередным пикантным кадром, сделанным на пляже. Девушке удалось восхитить необычно тонкой талией в сочетании с пышной грудью в синем бикини. Как известно, модель прославилась благодаря такой эффектной фигуре.

В этот раз знаменитость показала, как веселилась у побережья в модном синем бикини минималистичного дизайна. При этом красотка соблазнительно выгнулась в спине, чтобы подставить к солнцу свои аппетитные изгибы. Анастасия тут же получила сотни восторженных комментариев фанатов в социальной сети Инстаграм.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.