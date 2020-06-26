Відома модель Кассандра Сьєнега пораділа гарній погоді і показала себе в сміливому образі
На фото Кассандра позує в смугастому топі, на якому намальована кішечка. Красуня була без білизни, а тонка тканина ледве вмістила пишні груди дівчини. Образ зірка доповнила джинсами, які підкреслили п'яту точку моделі. Кассандра відкинула голову і взялася за волосся, закривши очі від задоволення, завдяки чому фото вийшло досить спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Не пильно дивись на мою рожеву кицьку", - написала Кассандра.
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Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали безліч коментарів:
"Чорт візьми, це раптом стало гарячим", "найкрасивіша", "Ти уникаєш моїх коментарів", "Ваш синій пагорб абсолютно чудовий", "Ти виглядаєш приголомшливо, чудова".
Раніше ми повідомляли, що відома мексиканська модель Кассандра Сьенега постала в крихітному бікіні, яке ледь прикриває її принади.
На одних з недавніх фото красуня позувала у бікіні з космічним принтом.
Крихітні трикутники тканини обтягнули соковиту груди знаменитості, ледь прикриваючи її. Маленький купальник лише зумів приховати найінтимніше.
Повідомлялося, що відома мексиканська модель Кассандра Сьенега вбралася в спортивний костюм.
"Тільки що повернулася після сімейної поїздки в гори. Я відключалася, вивчала і співала пісні, які не чула багато років. Було приємно знову возз'єднатися з простими речами. ", - підписала знімки красуня.
Нагадаємо, томна Кассандра Сьенега з "Playboy" в мокрій майці влаштувала шоу
А ще Politeka писала, що пристрасна Кассандра Сьенега з «Playboy» грайливо відтягнула маєчку і показала принади без білизни
Також Politeka писала, що Кассандра Сьенега з "Playboy" стиснула свої пишні обсяги тісним купальником