Известная модель Кассандра Сьенега показала, как выглядит без самого важного

На фото красавица позировала в платье с открытыми плечами, в котором было шикарное декольте. Кассандра решила не надевать бюстгальтер и продемонстрировала самые пикантные части тела. Образ звезда дополнила ярким макияжем, а сама позировала напротив легендарного "Города Ангелов", закрыв глаза от удовольствия и соблазнительно выгнувшись. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Красивая женщина", "Вы изумительная и горячая, ощущение, что вы по-настоящему соблазнительные и горячие", "Ты выглядишь совершенно потрясающе", "Симпатичная картинка", "Люблю стрелять с тобой".

Сообщалось, что известная модель Кассандра Сьенега, звезда журнала Playboy показала себя в смелом "кошачьем" образе.

Красотка в этот раз позировала в топе и трусиках с расцветкой тигра. Кассандра соблазнительно выгнулась и села частично на стол. Волосы у звезды в этот раз были распущены, а для большего соблазна девушка взялась за них рукой.

Ранее мы сообщали, что известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) поражает внешностью.

Так, в одних из последних сториз звезда просто потрясла своим великолепием. Кассандра предстала в салатовом бикини, которое едва удерживало ее "богатства". Купальник держался на прозрачных бретельках, что выглядело очень интересно.

Напомним, звезда Playboy Кассандра Сьенега не уследила за пышной красотой в огромном декольте

А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из «Playboy» распахнула рубашку, белья не оказалось

Также Politeka сообщала, что звезда Playboy Кассандра Сьенега обтянула сладкие "ягодки" тесным топом и затмила горы



