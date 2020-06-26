Відома фітнес-модель Ана Чері здивувала сміливим образом, позуючи на пляжі
На фото Чері позує в трусиках і топ зі стразами, які блищать. Образ красуня доповнила рожевими крилами метелика, а сама стояла на колінах, закривши очі від задоволення. Дівчина не соромилася демонструвати свою фігуру і навіть трохи вигнулась, щоб продемонструвати груди, завдяки чому фото вийшло максимально спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ти даси мені метеликів", - написала красуня під фото.
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Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали безліч коментарів:
"Це круто", "Класно", "Я люблю", "Чудово", "Блискуча і всі", "Люблю це так мило", "Вітання до вишні", "найкрасивіший метелик, який я зустрічав", "Мій прекрасний метелик", "Чарівна краса".
Раніше ми повідомляли, що популярна фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників і з'явилася в нестандартній білизні.
Так, модель позує на дивані, тримаючи в руках кішку. У якийсь момент вона показує розкішну і нестандартну білизну, після чого демонструє елегантний макіяж, закликаючи йти за нею.
Повідомлялося, що відома модель Ана Чері показала, як виглядає без штанів.
На фото красуня позувала в топі, який зав'язувався на вузлик в зоні декольте і трусики-бікіні. Чері вирішила показати себе без штанів, адже вона їх носити не любить. Ана доповнила образ розпущеним волоссям, яскравим макіяжем і скромною прикрасою на шиї.
Нагадаємо, Ана Чері не втрималася і показала, що ховає в міні-шортах
А ще Politeka писала, що Ана Чері не втрималася і показала, що ховає в міні-шортах
Також Politeka повідомляла, що Ана Чері спокусила пишними "булочками" в ниточках замість бікіні