Модель Анастасія Квітко, яка прославилася як російська Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішним формами в мереживному топі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, на першому знімку Квітко позує на балконі багатоповерхового будинку в одних штанях і мереживній блакитному топі, який ледь витримує вагу її значних форм. На задньому фоні можна помітити хмари і красивий вигляд міста.
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На іншому знімку Квітко в тому ж вбранні, але вже позує спиною на камеру, виставивши напоказ розкішний бюст. Проте її прихильники були не в змозі що-небудь сказати, адже кадрами модель поділилася у себе в Сторіс. Самі кадри вона ніяк не підписала.
До цього повідомлялося, що популярна модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, вразила формами у відвертому вбранні.
На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала фото у спідній білизні. Традиційно це білизну було настільки маленьким, що ледь прикривало її неосяжні форми. Як відомо, Квітко славиться пишними грудьми і великий «п'ятою точкою».
На одному фото Анастасія стояла і дивилася прямо в камеру. Пікантності образу додали високі ботфорди під шкіру. Мереживну білизну ледь вміщала принади моделі.
На другому фото Квітко вирішила довести шанувальників до екстазу і повернулася до камери спиною. Трусики стрінги не змогли прикрити практично нічого.
Нагадаємо, що російська Кардаш'ян блиснула обсягами в маленькому ліфчику: "Про таке тільки мріяти".
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Також Politeka писала, що російська Кардаш'ян ледь не розірвала тісний наряд своїми неосяжними формами: «Ось це вигляд».