Модель Анастасія Квітко, яка прославилася як російська Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішним формами в мереживному топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на першому знімку Квітко позує на балконі багатоповерхового будинку в одних штанях і мереживній блакитному топі, який ледь витримує вагу її значних форм. На задньому фоні можна помітити хмари і красивий вигляд міста.

На іншому знімку Квітко в тому ж вбранні, але вже позує спиною на камеру, виставивши напоказ розкішний бюст. Проте її прихильники були не в змозі що-небудь сказати, адже кадрами модель поділилася у себе в Сторіс. Самі кадри вона ніяк не підписала.

До цього повідомлялося, що популярна модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, вразила формами у відвертому вбранні.

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала фото у спідній білизні. Традиційно це білизну було настільки маленьким, що ледь прикривало її неосяжні форми. Як відомо, Квітко славиться пишними грудьми і великий «п'ятою точкою».

На одному фото Анастасія стояла і дивилася прямо в камеру. Пікантності образу додали високі ботфорди під шкіру. Мереживну білизну ледь вміщала принади моделі.

На другому фото Квітко вирішила довести шанувальників до екстазу і повернулася до камери спиною. Трусики стрінги не змогли прикрити практично нічого.

Нагадаємо, що російська Кардаш'ян блиснула обсягами в маленькому ліфчику: "Про таке тільки мріяти".

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян засвітила відчайдушну подружку з нереальними формами: «Готова до літа».

Також Politeka писала, що російська Кардаш'ян ледь не розірвала тісний наряд своїми неосяжними формами: «Ось це вигляд».