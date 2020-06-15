Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, умеет удивлять поклонников

Звезда опубликовала очередное горячее фото в сториз Инстаграм, передает Politeka.net. Красотка предстала в белье розоватого оттенка, которое едва удерживало большие формы.

Маленький лифчик с тоненькими лямками, украшающими грудь, натянулся на прелестях, казавшихся настоящими арбузиками.

Поясок для чулок украсил тонкую талию и смотрелся просто завораживающе. А крохотные кружевные трусики едва были заметны на больших бедрах звезды. О такой только мечтать!

Модель распустила длинные волнистые волосы, уложив их по бокам. Квитко смотрела в сторону, приоткрыв губы. Лицо модели украсила легкая улыбка.

Фото вышло очень горячим, как и остальные снимки. А поскольку оно было обнародовано в сториз, никто не смог оставить комментарий открыто, вероятно, звезде написали много приятного в личные сообщения.

Напомним, Анастасия Квитко показала себя лежащей на мягком белоснежном диванчике с навесом, а за ее спиной можно заметить лишь песок. Так, Анастасия позировала в белом бикини, совсем не скрывающем ее достоинств.

Тут же восхитив сеть, она получила множество комментариев.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко предстала в соблазнительном кружевном белье, которе едва прикрывало самые интимные места.

Лифчик на тоненьких лямках натянулся на груди, и даже немного подпрыгнул. Часть прелестей вылезла из бюстгальтера, что выглядело очень горячо.

Напомним также, что Анастасия Квитко примерила модное бикини болотного оттенка и покорила фанатов. Усевшись на золотистый песок, Анастасия позировала со счастливой улыбкой на лице и ярким макияжем.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.