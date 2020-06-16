Российская модель Анастасия Квитко порадовала поклонников и сверкнула безупречными формами в тесном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Квитко показывает внушительные объемы, прогуливаясь по дому. В какой-то момент курьер доставляет ей напиток, и звезда наклоняется, едва не уронив свою главную гордость. Послеэтого Квитко возвращается домой, где элегантно крутится на камеру.

Мимо таких кадров ее поклонники просто не могли пройти мимо, о чем свидетельствуют тысячи хвалебных комментариев под кадрами.

«Божественный видон», «ну и туз у тебя конечно», «вау, горячая штучка», «так и манит чертовка», «осторожно, сейчас выпадут!», «вот это видон! Залипательно», «ты – настоящий идеал и предел мечтаний», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, умеет удивлять поклонников.

Звезда опубликовала очередное горячее фото в сториз Инстаграм. Красотка предстала в белье розоватого оттенка, которое едва удерживало большие формы.

Маленький лифчик с тоненькими лямками, украшающими грудь, натянулся на прелестях, казавшихся настоящими арбузиками.

Поясок для чулок украсил тонкую талию и смотрелся просто завораживающе. А крохотные кружевные трусики едва были заметны на больших бедрах звезды. О такой только мечтать!

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.