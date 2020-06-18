Известная российская модель Анастасия Квитко поделилась горячим фото своей подруги

Популярная инста-дива, прославившаяся как «русская Кардашьян», показала свою не менее знойную подружку на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Красоткой оказалась модель Лейси Кей Сомерс. На фото горячая блондинка позирует в черном купальнике бикини, который еле-еле прикрывает ее роскошные формы: грудь модели так и норовит вырваться из миниатюрного лифа.

Лейси дерзко задрала вверх руку и высунула язык. Свой образ она дополнила модными массивными очками.

«Лейси Кей Сомерс готова к лету», - подписала фотографию Квитко.

Поклонники модели не остались в стороне и тоже принялись расхваливать ее красотку-подружку.

Как сообщалось ранее, знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, умеет удивлять поклонников.

Звезда опубликовала очередное горячее фото в сториз Инстаграм. Красотка предстала в белье розоватого оттенка, которое едва удерживало большие формы.

Маленький лифчик с тоненькими лямками, украшающими грудь, натянулся на прелестях, казавшихся настоящими арбузиками.

Поясок для чулок украсил тонкую талию и смотрелся просто завораживающе. А крохотные кружевные трусики едва были заметны на больших бедрах звезды. Поклонники пришли в восторг от таких соблазнительных кадров с моделью.

Напомним, русская Кардашьян едва не разорвала тесный наряд своими необъятными формами: «Вот это видон».

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян вывалила напоказ свои «персики» в чересчур откровенном наряде.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян сверкнула объемами в маленьком лифчике: "О такой только мечтать".